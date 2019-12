Heiß, heißer, Demi Lovato (27) und Austin Wilson! Die US-Sängerin ist seit Kurzem wieder total verknallt: Im November machte sie ihre neue Liebe zu Austin Wilson mit einem zuckersüßen Schnappschuss offiziell. Die Künstlerin und das Male-Model lernten sich über ihren gemeinsamen Freundeskreis kennen. Dass das frischverliebte Paar aber nicht nur total knuffig ist, sondern auch ordentlich Sex-Appeal an den Tag legen kann, beweist es nun mit einem hotten Schnappschuss!

Auf Austins Instagram-Account ist seit einigen Tagen ein Pärchen-Foto zu sehen, das es in sich hat! Demi umschlingt mit ihrem rechten Arm den Oberkörper des 24-Jährigen und drückt sich an seinen Rücken, während ihr Freund mit beiden Händen ihren Unterarm umfasst. Mit verführerischem Schlafzimmer-Blick schauen die beiden Turteltauben in die Kamera. Der erotische Hauch, den das Bild versprüht, wird von Austins nackter Brust noch angeheizt. "Meine Freundin ist verdammt heiß", schwärmt der Tattoo-Fan.

So aufreizend sich die beiden dort präsentieren, so legere zeigten sie sich bei einem ausgelassenen Spaziergang im November in Studio City. In ausgewaschenen Band-Shirts und Jogginghosen schlenderte die 27-Jährige mit ihrem Partner Arm in Arm durch die Straßen.

Getty Images Demi Lovato im Mai 2018 in Kalifornien

Anzeige

Instagram / ddlovato Demi Lovato und Austin Wilson im November 2019

Anzeige

Backgrid Austin Wilson und Demi Lovato November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de