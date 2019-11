Aus ihrer Liebe machen sie kein Geheimnis mehr! Erst am vergangenen Mittwoch gab die Sängerin Demi Lovato (27) über die sozialen Medien ihre Beziehung zu dem Model Austin Wilson bekannt. Sie veröffentlichte kurzerhand ein süßes Foto von sich und ihrem neuen Freund, auf dem er ihr einen liebevollen Kuss gibt. Jetzt zeigen sie in aller Öffentlichkeit und völlig unbeschwert ihr Liebesglück!

Am vergangenen Sonntag machte das frisch verliebte Pärchen einen entspannten Spaziergang in Studio City, in der Nähe von Los Angeles. Händchenhaltend, vor Freude strahlend und sogar kuschelnd liefen sie erstmals gemeinsam durch die Straßen. Und es ist nicht zu übersehen, dass sie über beide Ohren ineinander verliebt sind. Nach den harten Monaten, die Demi wegen ihrer Überdosis und der darauffolgenden Reha hinter sich hat, wünschen ihr vor allem ihre Fans nur das Beste und gratulieren ihr überschwänglich zu ihrem neuen Liebesglück.

Vor Kurzem hatte Demi aber noch mit dem Ex-US-Bachelor Mike Johnson angebandelt. Nach einigen Treffen soll es auch einen ersten Kuss gegeben haben. Offensichtlich war für die 27-Jährige aber nach kurzer Zeit klar, dass nichts Ernsteres zwischen ihnen entstehen könnte. "Demi und Mikes kurzes Liebesabenteuer ist verpufft. Sie sehen sich nicht mehr und schreiben sich auch nicht mehr wie früher", offenbarte ein Insider gegenüber E! News.

Backgrid Austin Wilson und Demi Lovato, Studio City, November 2019

Anzeige

Backgrid Austin Wilson und Demi Lovato, Studio City, November 2019

Anzeige

Instagram / mikejohnson1_ Mike Johnson, bekannt durch US-Bachelorette

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de