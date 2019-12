Hat Dieter Bohlen (65) seine Arbeit unterschätzt? Nach 16 Jahren stand der Poptitan erstmals wieder selbst auf der Bühne. In den vergangenen Monaten rockte der Sänger mit seiner "Mega-Tournee" zwölf ausverkaufte Hallen in Deutschland und der Schweiz. Davon kann der Musiker offenbar nicht genug bekommen und kündigte bereits für das kommende Jahr weitere Konzerte an. Dann wird er allerdings nur zweimal performen – und das aus einem bestimmten Grund!

Nachdem die ersten Konzerte seiner letzten Tour direkt ausverkauft waren, plante der "Brother Louie"-Interpret gleich weitere Termine. "Aber ich habe schnell festgestellt, wie wahnsinnig zeitaufwendig das ist", verriet er gegenüber RTL. Dies betreffe nicht nur die Auftritte, sondern auch die Vorbereitungen hinter den Kulissen. "Ich habe auch die Promo unterschätzt", gab der sechsfache Vater offen zu. Ihm fehle nun schlichtweg die Zeit, die kommende Tour in gleichem Maße anzukündigen. Deshalb werde es nur zwei Auftritte geben.

Neben der Leidenschaft zur Musik geht dem "Modern Talking"-Gründer auch wegen seiner TV-Karriere einiges an Freizeit verloren: "Auf Dauer DSDS, Supertalent, eine Tournee, meine Werbeverträge und natürlich habe ich auch noch sechs Kinder – das schafft kein Mensch", stellte der 65-Jährige fest. Für 2021 habe Dieter trotzdem wieder eine große Konzerttour geplant.

Getty Images Dieter Bohlen im April 2016

Getty Images Dieter Bohlen, Fernsehstar

Actionpress/ Gora, Andreas Dieter Bohlen, Produzent

