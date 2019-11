Sie können offenbar kaum die Finger voneinander lassen! Seit fast vier Monaten sind Sängerin Dua Lipa (24) und Model Anwar Hadid (20) nun schon ein Paar. Bestätigt haben sie ihre Liebe beim "British Summer Time Event" im Juli dieses Jahres – als sie das erste Mal ganz offen beim Turteln miteinander gesichtet worden sind. Aktuell genießt das Pärchen seine Zweisamkeit im Liebesurlaub in Sevilla.

"Sevilla entdecken", schrieb die Musikerin unter ihren Instagram-Post. Das Bild zeigt Dua an der Seite ihres Liebsten. Die beiden Turteltauben schlendern eng umschlungen durch eine Parkanlage – statt die spanische Stadt zu entdecken, hat Anwar offenbar nur Augen für seinen Schatz und drückt der Künstlerin einen dicken Schmatzer auf die Wange. Die Follower der "One Kiss"-Interpretin sind ganz angetan: "Ihr seid so ein süßes Paar", schrieb ein Abonnent in den Kommentaren. Auch Anwars Schwester Gigi (24) gönnt ihrem Bruder und ihrer Freundin das gemeinsame Liebesglück und kommentiert liebevoll: "Hey, Engel!"

Schon im August zeigte sich das Couple bis über beide Ohren verliebt. Statt sich bei ihrem Surf-Ausflug in Malibu mit den Brettern in die Wellen zu stürzen, legten Dua und Anwar eine ausgiebige Knutsch-Session ein. Findet ihr die beiden passen als Paar gut zusammen? Stimmt ab!

Instagram / dualipa Anwar Hadid und Dua Lipa in Sevilla, November 2019

Splash News Dua Lipa und Anwar Hadid, Oktober 2019

FIA Pictures / MEGA Anwar Hadid und Dua Lipa in Malibu

