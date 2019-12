Schöner hätte Hochzeit auf den ersten Blick wirklich nicht enden können! Am vergangenen Sonntag lief die letzte reguläre Folge der sechsten Staffel des Kuppelformats und heute wurde noch zusätzlich eine Spezialsendung ausgestrahlt, die das Leben der Paare nach der Show beleuchtete. Vier Paare sind immer noch zusammen. Doch das ist nicht alles – zum Finale der Sendung gab es noch eine romantische Überraschung: Philipp machte seiner Frau Melissa auch noch einen Antrag!

Von dem Hamburger wurde alles genau vorbereitet. Noch bevor er und seine Gattin im Restaurant waren, stand auf ihrem Tisch bereits eine Vase mit einem Blumenstrauß. Als dann das Essen serviert wurde, brachten die Kellner auch gleichzeitig den Verlobungsring, der sich in einer Muschel befand. Fehlte nur noch der Antrag! "Wir haben schon lange darüber geredet, dass wir einen Schritt weiter gehen wollen und dass, wenn du meinen Namen annehmen willst, wir auch noch einmal heiraten wollen. Und deswegen wollte ich dich fragen, ob du meinen Namen annehmen möchtest", lauteten Philipps Worte an Melissa. Sie nahm den Antrag an und kam aus dem Strahlen nicht mehr heraus: "Es war eine schöne Überraschung, obwohl ich Überraschungen eigentlich nicht mag. Aber ich denke, von Philipp kann man sich gut überraschen lassen", schwärmte sie.

Der strategische Einkäufer war nicht der erste Bräutigam, der in der Sendung die Frage aller Fragen stellte. Bereits in der vergangenen Folge fielen Serkan und Alexander vor ihren Bräuten Samantha und Cindy auf die Knie. Zur Freude der Zuschauer lautete die Antwort der Frauen in allen Fällen "Ja":

