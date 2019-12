Mit diesem Kleinod sorgte die Verkäuferin für einige rote Gesichter bei Bares für Rares! In der erfolgreichen Trödel-Show stellen die von Moderator Horst Lichter (57) ausgewählten Bewerber ihre Schätze vor – in der Hoffnung, einen guten Deal mit den Händlern zu erzielen. Unter den Familienerbstücken und Flohmarkt-Schnappern befinden sich teilweise sehr außergewöhnliche Raritäten – so wie die Uhr in Busenform, die Sachbearbeiterin Ruth nun vorgestellt hat!

In der Folge vom vergangenen Mittwoch versuchte die Rentnerin, ein ganz besonderes Stück zu verkaufen, das ihrem verstorbenen Mann gehört hat: Eine silberne Taschenuhr in Brustform, deren offenes Uhrwerk ein Paar beim Akt zeigt – von dem anzüglichen Schmuckstück würden nur drei Exemplare existieren. Während Moderator Horst sich das seltene Stück vor lauter Unbehagen kaum ansehen konnte, war Dr. Heide Rezepa-Zabel sofort hin und weg. Die Expertin schätzte den Wert der ulkigen Anzüglichkeit sogar auf stolze 2.000 Euro. Doch sehen die potenziellen Käufer das genau so?

Ruth musste die sexy Uhr kaum anpreisen – bis auf Susanne Steiger (37) boten alle Händler fleißig mit und amüsierten sich dabei köstlich. Am Ende ging die silberne Brust für 1.500 Euro an Fabian Kahl (28). Hättet ihr auch Geld dafür springen lassen? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

