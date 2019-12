Früh übt sich: Riccardo Simonetti bewies offenbar schon als Kind guten Geschmack! Der beliebte Influencer ist bekannt für seine große Leidenschaft für Beauty und Fashion – und zeigt sich gerne in extravaganten Outfits. Unter anderem präsentierte er sich im Juni zum Life Ball 2019 in Wien in einem goldenen, maßgeschneiderten Look von Marina Hoermanseder. Süße Throwback-Pics zeigen nun, wie chic Riccardo schon als kleiner Spross unterwegs war!

In seiner Instagram-Story postete der Blogger jetzt eine ganze Menge alter Fotos, auf denen er unter anderem sogar als Kleinkind zu sehen ist. Und offensichtlich liebte er schon damals genauso stylische Kleidung. Zu einem Bild seiner Taufe, auf dem er mit elegantem Kopfschmuck zu sehen ist, und schrieb er: "Da war ich bei meiner Taufe – ich trage ein Federhaarband wie in der 20er Jahren und meine Mama wundert sich wirklich, was aus mir geworden ist."

Auch auf einem weiteren Schnappschuss lässt sich schon der ausgefallene Modegeschmack des Internetstars erahnen: Darauf trägt der junge Riccardo (26) eine schicke, schwarze Hose zu einem weißen Hemd. Echte Hingucker bei dem Outfit sind allerdings die dunklen Hosenträger und eine Fliege, die er elegant um den Hals trug.

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti als Kind

Getty Images Riccardo Simonetti 2019 in Düsseldorf

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti als Kind

