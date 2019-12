Jetzt kann Angelina Heger (27) ihr Babyglück wirklich nicht länger verstecken! Erst vor rund zwei Wochen verkündeten die ehemalige Bachelor-Kandidatin und ihr Freund Sebastian Pannek (33), dass sie den ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Die werdende Mama war damals schon im vierten Monat und trotzdem konnte sie ihr Bäuchlein zuvor immer geschickt verstecken. Aber damit ist nun wohl Schluss: Ihre Babykugel ist mittlerweile so sehr gewachsen, dass Angelina nicht mehr in ihre alten Hosen passt.

Am Montagmorgen meldete sich die Berlinerin in ihrer Instagram-Story mit einem Bauch-Update – und eines ist dabei nicht zu übersehen: Die Hose, die sie auf dem Bild trägt, bekommt sie nicht mehr zu. Dafür ist ihre Körpermitte mittlerweile einfach zu rund. Dabei betonte die 27-Jährige, dass sie ihren Bauch selbst noch gar nicht so groß finde. Aber ihre Schwangerschaft macht sich nicht nur körperlich bemerkbar...

Schon während des Dubai-Urlaubs gab die Beauty zu, dass sie ganz schön vergesslich geworden sei. Bei einer Aufräumaktion vor knapp vier Wochen habe sie dann versehentlich Bastis Portemonnaie "versteckt". "Ich hatte überhaupt nicht gemerkt, dass ich das in so eine Tüte geworfen habe", erzählte sie. Per Zufall habe sie die Geldbörse jetzt aber wieder gefunden.

Instagram / angelinaheger Sebastian Pannek und Angelina Heger

Instagram / angelinaheger Babybauch von Angelina Heger

Instagram / angelinaheger Angelina Heger im Dezember 2019

