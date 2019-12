Angelina Heger (27) hat mit ersten Schwangerschafts-Wehwehchen zu kämpfen. Vor wenigen Tagen machte die Influencerin und Reality-TV-Darstellerin öffentlich, dass sie mit ihrem Partner Sebastian Pannek (33) ihr erstes Kind erwartet – und eine kleine Babykugel ist bei ihr bereits sichtbar. Bislang geht es der ehemaligen Bachelor-Teilnehmerin richtig gut, lediglich Heißhungerattacken würden sie manchmal überkommen. Nun muss sich die Brünette allerdings mit anderen Problemchen herumschlagen: Sie ist plötzlich vergesslich!

Das teilte die 27-Jährige ihren Instagram-Followern in ihrer Story mit: "Bei mir ist es jetzt auch so, ich vergesse so viel, manchmal vergesse ich sogar, was ich vor einer Minute gesagt habe". Besonders in Alltagssituationen mache sich das bemerkbar: "Und noch viel schlimmer, ich habe mir ja gerade meinen koffeinfreien Latte geholt und ein Sprudelwasser. Dann habe ich das an der Theke stehenlassen und die haben mich zum Glück dran erinnert." Eine vorübergehende Zerstreutheit ist bei Schwangeren normal, Ursache dafür sind die hormonellen Veränderungen im Körper. Nach Schwangerschaft und Stillzeit normalisiert sich dieser Zustand wieder.

Auch andere Promi-Mütter kennen das Schwangerschafts-Problem Vergesslichkeit. Schauspielerin Nina Bott (41) beschrieb sich während der anderen Umstände beispielsweise als total schusselig, Ballermann-Star Melanie Müller (31) vergaß oftmals Termine und bei Moderatorin Charlotte Würdig (41) landeten in der Kugelzeit sogar mal die Kaffeetassen im Kleiderschrank.

Instagram / angelinaheger Angelina Heger und Sebastian Pannek im Dezember

Wallocha,Stephan / ActionPress Nina Bott, Moderatorin

Timm, Michael / ActionPress Charlotte Würdig auf der Place to B-Party in Berlin 2019

