Zwischen Demi Lovato (27) und Austin Wilson ist schon wieder alles vorbei. Erst vor einem Monat machte die Sängerin ihre Liebe zum Male-Model offiziell – es gab sogar gemeinsame Pärchenfotos. Doch das junge Glück hat nicht lange gehalten: Die zwei haben sich wirklich wieder getrennt. Nach dem Liebesaus zählen für Demi nun nur zwei Dinge: sie selbst und ihr Glauben!

Die besinnlichen Feiertage dürften Demi gerade recht kommen: Die "Sorry Not Sorry"-Interpretin wolle sich nach dem Trennungsstress zunächst mal erden, beteuerte ein Insider gegenüber People. "Sie konzentriert sich gerade auf sich selbst sowie ihre Arbeit, und sie konzentriert sich auf ihre Beziehung zu Gott", erklärte die Quelle. Außerdem freue sich die Musikerin auf das kommende Jahr: "Sie ist gespannt, was das nächste Kapitel in 2020 bringen wird."

Dass Demi und Austin tatsächlich getrennte Wege gehen, bestätigte die 27-Jährige in den Kommentaren eines Posts bei Instagram. Außerdem appellierte sie an die Vernunft ihrer Fans: "Bitte lasst Austin in Ruhe. Er ist ein feiner Kerl. Viel feiner, als die Leute von außen sehen können, nur weil er eine Menge Tattoos hat." Trennungen seien für beide Parteien schwer: "Darum seid nett und schließt ihn in eure Gebete mit ein", wünschte sie sich.

Instagram / ddlovato Demi Lovato und Austin Wilson im November 2019

Getty Images Demi Lovato im Juni 2018

ActionPress Austin Wilson und Demi Lovato, November 2019

