Zur Weihnachtszeit liegt auch in der deutschen Promi-Welt ordentlich Liebe in der Luft. So hat Profi-Kicker Marco Reus (30) jüngst bekannt gegeben: Er hat seine Modelfreundin Scarlett Gartmann (26) still und heimlich geheiratet. Doch damit ist er nicht der einzige ViP im Lande, der sich kurz vor Jahresende getraut hat. Nachdem Musical-Star und DSDS-Sieger Alexander Klaws (36) vor zwei Monaten verkündete, dass er zum zweiten Mal Papa wird, lieferte er heute schon wieder freudige Liebes-News. Auch er ist jetzt stolzer Ehemann.

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der Musiker nun einen süßen Schnappschuss, der einen Moment der intimen Zeremonie zeigt. Vor einer Hand voll Freunden und Familienmitgliedern gaben sich Alex und seine Nadja Scheiwiller (34) nach neun Jahren Beziehung ganz romantisch das Jawort. Tatsächlich liegt die Eheschließung sogar schon 12 Tage zurück, die großen Neuigkeiten wollte der "Take me tonight"-Interpret wohl erst zum Weihnachtsfest mit seinen Fans teilen.

Auf dem besagten Hochzeitsbild sieht man, dass Nadja kein klassisch weißes Kleid, sondern eine Robe in altrosé gewählt hat. Alex trug einen dunkelgrauen Anzug. "Frohe Weihnachten ihr tollen Menschen. Schenkt euch Liebe", schrieb der Familienvater zu dem Bild.

P.Hoffmann/WENN.com Nadja Scheiwiller und Alexander Klaws bei der "Flashdance"-Premiere in Hamburg

Getty Images Nadja Schweiwiller und Alexander Klaws auf der Mercedes-Benz Fashion Week 2015

Patrick Hoffmann/WENN.com Nadja Scheiwiller und Alexander Klaws auf der Fashion Week in Berlin

