Für viele ist es das TV-Highlight am ersten Weihnachtsfeiertag: "Die Helene Fischer Show". Schon seit 2011 führt die Schlagerikone durch einen Abend, der von Gastmusikern und Akrobaten begleitet und Helene (35) selbst künstlerisch gestaltet wird. Für Fans gab es gerade erst gute Neuigkeiten: Das Format wurde schon jetzt bis mindestens 2022 verlängert. Was viele allerdings noch nicht wissen: Wie läuft es bei der erfolgreichen Show eigentlich hinter den Kulissen ab?

Bevor es für Helene auf die Bühne geht, muss natürlich vor allem eines sitzen, nämlich ihr Look. Dafür sind ihre beiden Visagistinnen zuständig. Für Helene ist dies ein wichtiger Moment. "Während meine Visagistinnen dafür sorgen, dass im Gesicht und auf dem Kopf alles passt, sorge ich dafür, dass im Kopf alles sitzt", erklärte sie nun gegenüber Bild. Jedoch kann auf der Bühne bei solch einer aufwendigen Show natürlich auch einiges schiefgehen. So musste der Auftritt von Stargast Howard Carpendale (73) nach 30 Sekunden abgebrochen werden, weil die Scheinwerfer nicht auf ihn gerichtet waren.

Mit Josh Groban (38) lud sich Helene noch einen weiteren erstrangigen Promi ein. Im Gespräch mit dem Schauspieler und Sänger habe sie sich gleich drei Mal verhaspelt. "Ausgerechnet in diesem Monat fühle ich mich so ein bisschen... na ja, es ist etwas persönlicher deswegen. Es liegt an diesem Verliebtsein", begründet sie ihre Aufregung. Ob es solche Einblicke auch im Fernsehen geben wird, bleibt abzuwarten.

Actionpress/ Coldrey, James Helene Fischer bei der Bambi-Verleihung 2017

ActionPress Tänzer Thomas Seitel und Schlager-Star Helene Fischer

P.Hoffmann/WENN.com Helene Fischer im Januar 2019 in Berlin

