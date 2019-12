Vera Int-Veen (52) heizt an Weihnachten mit einem echten Knallervideo ein! Die Moderatorin meldet sich inzwischen täglich via Social Media zu Wort. Meistens ist sie in Gesellschaft ihrer Frau Obi – die in vielen Fällen sogar Regie für die Netz-Clips ihrer Liebsten führt. In einer aktuellen Aufnahme ist die Blondine allerdings selbst zu sehen: als Background-Tänzerin, während Vera als Mariah Carey (49) den Klassiker "All I Want For Christmas" performt!

Mit dieser Lipsync-Performance dürfte die 52-Jährige auch beim letzten Weihnachtsgegner echte Feiertagsstimmung hervorrufen! Gekleidet mit roter Mütze, flauschigem Mantel, Sonnenbrille sowie Rentier-Pulli startet Vera zunächst solo in ihren festlichen Instagram-Auftritt. Beim Refrain setzt dann Obi sowie Veras beste Freundin und TV-Kollegin Andrea Plewig ein: Auch die beiden Blondinen tragen weihnachtliche Mützen und Ugly Sweater – und zeigen hinter dem Rücken der Schwiegertochter gesucht-Gastgeberin vollen Körpereinsatz.

Veras Community feiert ihre Xmas-Darbietung! Neben Influencerin Farina Opoku, Ex-DSDS-Kandidat Robin Eichinger (27) oder auch The Masked Singer-Jurymitglied Ruth Moschner (43) kommentiert auch Willi Herren (44) den musikalischen Beitrag. "Ich geh kaputt. Frohes Fest", schreibt der Ballermannstar.

Instagram / vera_intveen Vera Int-Veen und ihre Frau Obi im Urlaub, Dezember 2019

Anzeige

Instagram / vera_intveen Andrea Plewig, Vera Int-Veen und ihre Frau Obi im Dezember 2019

Anzeige

Instagram / vera_intveen Obi, Andrea Plewig und Vera Int-Veen im Oktober 2019

Anzeige

Wie findet ihr Veras Lipsync-Performance? Richtig cool! Nicht mein Fall. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de