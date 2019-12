Für Cindy (31) und Alexander war das TV-Experiment Hochzeit auf den ersten Blick ein voller Erfolg. Nachdem die beiden sich in der diesjährigen Staffel der Kuppelshow erst vorm Traualtar kennengelernt haben, führen sie inzwischen eine glückliche Beziehung. Cindy ist kürzlich sogar schon zu ihrem Gatten nach Essen gezogen. Nun meisterten die Turteltauben den nächsten Meilenstein: Ihr erstes Fest der Liebe zu zweit!

Via Instagram schickten die Eheleute ihren Fans jetzt süße Weihnachtsgrüße. Auf dem Bild posieren Alex und Cindy vor einem riesigen Tannenbaum – beide mit einem überglücklichen und entspannten Ausdruck im Gesicht. "Das erste gemeinsame Weihnachtsessen mit meinen Eltern war einfach nur schön", verriet die Blondine in der Bildunterschrift. "Wir genießen die Ruhe nach der turbulenten Zeit so sehr." Anschließend wünschte sie ihren Abonnenten noch schöne Feiertage.

Bei Cindy und Alex läuft es sogar so gut, dass sie sich noch ein zweites Mal das Jawort geben wollen – nur das nächste Mal fernab von TV-Kameras. Das sei ihnen wichtig, weil sie sich auf die Art noch einmal bewusst füreinander entscheiden, wie die 31-Jährige im Promiflash-Interview erklärte. "Bei unserer ersten Hochzeit hat er nichts über meinen Charakter oder meine Persönlichkeit gewusst." Das sei jetzt jedoch anders!

Instagram / cindy.hadeb Alex und Cindy aus "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

Instagram / cindy.hadeb Alex und Cindy beim "Berlin leuchtet"-Festival 2019

Anzeige

SAT.1/Christoph Assmann Cindy und Alexander nach ihrem Jawort bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

Was sagt ihr zu Weihnachtsgrüßen von Cindy und Alex? Wirklich süß! Haut mich jetzt nicht um. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de