Das diesjährige Hochzeit auf den ersten Blick-Finale am Sonntag hielt für die Flirtformat-Fans die eine oder andere Überraschung bereit! Neben Jessis schockierendem Geständnis, sie habe kurz vor ihrer Hochzeit mit Marc noch einen anderen Mann kennengelernt und sich deshalb nicht verlieben können, gab es auch schöne Ereignisse: Gleich zwei Herren fielen vor ihren Herzdamen auf die Knie und stellten die Frage aller Fragen, die ihnen durch das Sozialexperiment verwehrt geblieben war! Serkan will seine Samantha erneut heiraten und auch Alexander möchte seiner Cindy (31) nochmals das Jawort geben! Warum ist den Paaren eine erneute Zeremonie so wichtig? Promiflash hakte nach.

"Wir haben uns damit weiterhin bewusst für eine gemeinsame Zukunft entschieden und nicht mehr für ein Experiment", brachten Serkan und seine Göttergattin gegenüber Promiflash Licht ins Dunkel. Die zweite Trauung sei ihnen in erster Linie wichtig, um ihre Liebe zueinander zu unterstreichen und den Tag im Kreise derer zu feiern, die es nicht zur standesamtlichen Hochzeit in der TV-Show geschafft haben. Cindy kann diese Ambitionen auch für sich und ihren Alex bestätigen. "Mir war der Antrag wichtig, weil mir Alex damit zeigt, dass er sich bewusst für mich entscheidet. Bei unserer Hochzeit hat er nichts über meinen Charakter oder meine Persönlichkeit gewusst", erklärte die Marine-Soldatin. Das sei jetzt jedoch anders! "Außerdem war ein Antrag für mich die Voraussetzung dafür, dass ich seinen Namen annehme", stellte die blonde Beauty weiter klar.

Expertin Dr. Sandra Köhldorfer (38) kann die Beweggründe der beides Couples absolut nachvollziehen. "Unsere Paare heiraten standesamtlich, rechtskräftig, also regulär. Wenn sie danach erneut heiraten wollen, dann meist kirchlich", erklärte die Psychoanalytikerin in ihrer Instagram-Story.

