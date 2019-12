Erkannt? Auch in der Welt der Promis wird derzeit Weihnachten gefeiert. Während sich die einen zum Fest der Liebe besonders in Schale schmeißen, gehen es andere umso legerer an. Rapperin Cardi B (27) scheint es über die Feiertage eher lässig zu mögen. Sogar so lässig, dass sie selbst eingefleischte Fans in dieser Aufmachung kaum erkennen dürften: Diese Bilder zeigen tatsächlich Cardi!

Schlabberhose, Crop-Shirt, Badeschlappen und Kapuze: So zeigt sich Cardi eher selten! Eigentlich ist die 27-Jährige gerade für ihre ausgefallenen Outfits bekannt. Doch in der besinnlichsten Zeit des Jahres hat sie allem Anschein nach so gar keine Lust auf feinen Designer-Zwirn oder ultraknappe Kostüme. Stattdessen schlendert die Mutter einer Tochter seelenruhig durch eine Mall in Miami und genießt offenbar ihren Inkognito-Look, für den sie sogar die Kapuze bis ins Gesicht gezogen hat. Auch auf Schminke verzichtet Cardi komplett – ein völlig ungewohnter Aufzug der sonst so perfekt hergerichteten Musikerin.

Auf Social Media präsentiert sich die "Hustlers"-Darstellerin ihren Followern allerdings wie gewohnt top gestylt. So ermöglichte sie ihren Fans auch intime Einblicke in ihr neues Zuhause, das sie mit Ehemann Offset (28) kürzlich gekauft hat. In gleich mehreren Instagram-Videos führte das Paar seine Community durch sein Eigenheim. Cardi war darin im Designer-Outfit und mit makellosem Make-up zu sehen.

Backgrid Rapperin Cardi B im Dezember 2019

Anzeige

Backgrid Cardi B in Miami, Dezember 2019

Anzeige

Instagram / iamcardib Offset und Cardi B in ihrem neuen Eigenheim, Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de