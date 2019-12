Hinter Fußball-Profi Mario Götze (27) und seiner Frau Ann-Kathrin (30) liegt ein Jahr voller Liebe. Im vergangenen Juni haben die beiden sich auf Mallorca schon zum zweiten Mal das Jawort gegeben – und auch die süßen Turtelpics, die immer wieder von den beiden auftauchen, lassen keinen Zweifel daran: Mario und seine Ann-Kathrin lieben sich heiß und innig! Auch während der Weihnachtsfeiertage bricht die Romantik zwischen den Eheleuten nicht ab – die verbringen sie nämlich in trauter Zweisamkeit in Dubai.

Via Instagram postete die 29-Jährige nun Weihnachtsgrüße aus der Weltmetropole. Auf dem hübschen Schnappschuss posieren Mario und Ann-Kathrin inmitten von festlich beleuchteten Bäumen – und himmeln sich verliebt an. Vor allem die Blondine hat sich für das Fest der Liebe mächtig in Schale geworfen: Die Beauty trägt ein elegantes rotes Cocktailkleid mit Beinschlitz sowie filigrane schwarze Pumps. Der Kicker hat sich für einen schlichten Look ganz in Schwarz entschieden. "Merry Christmas auch von den Götzes. Besser spät als nie", witzelte die Influencerin in der Bildunterschrift.

Während die meisten Deutschen sich am Weihnachtsabend wohl eine Gans, einen Braten oder Würstchen mit Kartoffelsalat gegönnt haben, gab es für Ann-Kathrin und Mario im fernen Dubai japanische Sterne-Küche – genauer gesagt Sushi! Wäre das auch was für euch? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / annkathringotze Mario und Ann-Kathrin Götze in Mailand 2019

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin Götze an Weihnachten

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin und Mario Götze

