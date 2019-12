Lucas Cordalis (52) nutzt die Netz-Pause seiner Liebsten Daniela Katzenberger (33) für einen kleinen Streich! Erst kürzlich versprach die Kult-Blondine ihrem Ehemann, über die Weihnachtsfeiertage ausnahmsweise ihr Handy wegzulegen. Eigentlich postet die 33-Jährige täglich Einblicke in ihren Familienalltag auf Social Media. Eins war Dani bei dieser Abmachung aber wahrscheinlich nicht ganz so klar: Lucas hat sein Handy weiterhin griffbereit über die Feiertage und teilte jetzt ein Bild mit seiner Community, das sie nicht ganz so vorteilhaft zeigt!

"Schlafende Schönheit", kommentierte der Schlagersänger den Schnappschuss von Daniela in seiner Instagram-Story. Auf dem Bild ist die Katze völlig erschöpft zu sehen, wie sie auf einem Sessel eingeschlafen – und vor allem ungeschminkt – ist! Von dem spontanen Fotoshooting bekommt die Mama der kleinen Sophia (4) so tief schlummernd natürlich nichts mit und wird den Post eigentlich auch vorerst nicht sehen, zumindest dann nicht, wenn sie sich an den Deal mit ihrem Gatten hält. Das Pic wird in seiner Story nämlich nach 24 Stunden gelöscht.

Übel wird sie ihm die Aktion vermutlich aber nicht nehmen, immerhin teilt die Wahl-Mallorquinerin gern selbst Fotos von sich, auf denen sie mal ohne Make-up zu sehen ist. "Damit erübrigt sich wohl die Frage, warum Frauen morgens 'etwas' länger brauchen", kommentierte Daniela vor Kurzem beispielsweise einen morgendlichen Post, auf dem sie ordentlich zerzaust, Lucas kurz nach dem Aufstehen aber schon topfit aussieht.

Instagram / lucascordalis Daniela Katzenberger im Dezember 2019

Instagram / lucascordalis Lucas Cordalis im Dezember 2019

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis, November 2019

