Funkstille über die Feiertage! Daniela Katzenberger (33) teilt ihren Alltag bekanntlich nur allzu gerne mit ihren Fans. Ob besondere Anlässe oder aber der ganz normale Alltags-Wahnsinn – die Reality-TV-Bekanntheit gewährt ihren Followern so gut wie immer Einblicke in ihr Leben mit Ehemann Lucas (52) und Tochter Sophia (4). Umso überraschender, dass die Katze ausgerechnet an den Feiertagen eine Social-Media-Pause einlegen wird. Was hat es bloß mit Danis Vorhaben auf sich?

Das erklärte die Kultblondine in ihrem vorerst letzten Instagram-Post. "Wisst ihr, was sich Lucas von mir wünscht? Dass ich über die Weihnachtstage das Handy mal beiseite lege und nicht ständig an dem, ich zitiere, 'scheiß Ding' hänge", lachte die 33-Jährige in der Bildunterschrift. Kein Wunder also, dass sie an ihrem letzten Tag mit Web-Zugang nochmal so richtig ins Posting-Fieber geriet. So waren in dem Beitrag gleich zwei Bilder eingebettet, die die Autorin, ihren Ehemann, ihre gemeinsame Tochter Sophia und sogar deren Oma Ingrid Cordalis vor einer geschmückten Tanne im Schwarzwald zeigen.

Dieser Weihnachtsgruß war allerdings erst der Anfang: In ihrer Instagram-Story hielt die Influencerin ihren Heiligabend ebenfalls fest. Nach einem zauberhaften Papa-Tochter-Tanz ging es für die Truppe zunächst in die Oper und hinterher zu einem schicken Abendessen. Was die vier die kommenden Festtage treiben, bleibt also wohl oder übel ein Geheimnis...

Instagram / danielakatzenberger Sophia Cordalis an Weihnachten 2019

Instagram / danielakatzenberger Ingrid Cordalis, Daniela Katzenberger, Lucas und Sophia Cordalis

Instagram / lucascordalis Daniela Katzenberger und Ingrid Cordalis

