Dieses teure Geschenk hat großes Shitstorm-Potenzial! Dass der Kardashian-Clan in Sachen Geschenke nicht geizt, ist längst kein Geheimnis mehr. Kein Wunder also, dass die Kids von Kim Kardashian (39) und Kanye West (42) auch an diesem Weihnachtsfest so richtig verwöhnt wurden – für den Geschmack einiger anscheinend aber etwas zu sehr: Wegen des Geschenks für North West (6) hagelt es für die Luxusliebhaber jetzt harsche Kritik!

In ihrer Instagram-Story zeigte die vierfache Mutter ihren Followern das Präsent, das sie für ihre älteste Tochter erstanden hatten. Dabei handelt es sich um eine Jacke, die so nur bei einer Auktion ergattert werden konnte: Nämlich ein Einzelstück, das einst keinem Geringeren als dem King of Pop Michael Jackson (✝50) gehört hatte. Stolze 65.625 Dollar (umgerechnet 59,162 Euro) blätterten der Rapper und die Reality-Bekanntheit für ihre Sechsjährige hin. "North ist ein richtig großer Michael-Jackson-Fan und wir wussten, dass sie es lieben würde. [...] Sie ist so dankbar und so aufgeregt", freute sich Kim.

Damit die Jacke, die MJ 1997 zum 65. Geburtstag seiner besten Freundin Elizabeth Taylor (✝79) getragen hatte, ihrem Kind auch passt, musste das Kleidungsstück allerdings angepasst werden. Von dem ganzen Aufwand für ein Kind hielten Kims Follower aber nichts: "Ist mir egal, wie sehr Kim Kardashian Michael Jackson liebt, sie hat seine Jacke für ein Kind gekauft", empörte sich ein Twitter-User. Ein weiterer bedauerte, dass Menschen den Wert solcher Andenken einfach nicht mehr zu schätzen wüssten.

Getty Images Michael Jacksons Jacke

Instagram / kimkardashian North West und Mama Kim Kardashian

Vince Bucci/AFP/Getty Images Elizabeth Taylor und Michael Jackson 1997

