Fest der Liebe bei Annemarie (42) und Wayne Carpendale (42) oder einfach nur ein gutes Aroma – was steckt wohl wirklich hinter dem neuesten Couple-Selfie von den beiden? Regelmäßig teilen die Eltern des kleinen Mads Schnappschüsse aus dem Familienalltag. Nicht selten kommentiert der Schauspieler die geposteten Fotos mit selbstironischen Sprüchen und nimmt sich, seine Frau und seinen Sohn damit ein wenig auf die Schippe. Auf dem aktuellen weihnachtlichen Bild ist das Paar, das bereits seit sechs Jahren verheiratet ist, wieder sehr innig zu sehen: Oder schmiegt sich die Moderatorin nur wegen seiner gut riechenden Haare so an ihn?

"Liebe pur! Oder einfach nur'n gut riechendes Shampoo", schrieb Wayne jetzt unter das gemeinsame Foto von ihm und Annemarie auf Facebook. Darauf posieren sie vor einer geschmückten Weihnachtstanne, sie hat liebevoll den Arm um seine Schulter gelegt und scheint tatsächlich am Schopf des 42-Jährigen zu schnuppern und dabei zu grinsen. Die Antwort, ob sie es wirklich nur auf den Duft ihres Gatten abgesehen hatte, klärt sie auf ihrer eigenen Social-Media-Seite. Die gebürtige Hannoveranerin postete noch zwei weitere Bilder aus dem spontanen Foto-Shooting und kommentierte sie unter anderem mit den Hashtags "Glücklich", "Happy Parents" und "Mit meinem Mann".

Über die duftende Frisur verlor das TV-Gesicht kein Wort – und auch die Fans der zwei sind überzeugt: "Denke eher Liebe pur!" Dieses Weihnachten ist für das Trio außerdem ein ganz besonderes, denn so langsam bekommt der eineinhalbjährige Spross der beiden mit, dass es ein Fest mit Geschenken ist. So musste Opa Wayne Carpendale an Heiligabend kurzerhand als Weihnachtsmann für seinen Enkel Mads fungieren und schlüpfte dafür in einen roten Mantel, Perücke und weißen Rauschebart.

Facebook / Annemarie.Carpendale Wayne und Annemarie Carpendale zu Weihnachten 2019

Getty Images Annemarie Carpendale bei der Berlin Fashion Week

Instagram / wayne_interessiert_s Howard und Mads Carpendale zu Weihnachten 2019

