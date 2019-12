Um überschüssige Weihnachtspfunde braucht sich Cathy Hummels (31) offensichtlich keine Sorgen zu machen! Gerade noch unterm Christbaum – jetzt im Traumurlaub in Dubai: Den Stress der Feiertage lassen die Hummels bei einem Familientrip in die Vereinigten Arabischen Emirate einfach hinter sich. Dass in der besinnlichen Zeit des Öfteren Plätzchen genascht werden, ist Mats Hummels' (31) Ehefrau auf ihren Ferien-Pics allerdings gar nicht anzusehen. Cathy präsentiert ihre traumhafte Bikini-Figur.

"Und hier sind sie: Meine Klassiker aus Dubai", schreibt die 31-Jährige auf Instagram zu Bildern ihrer Lieblings-Location. Am Sandstrand mit Blick auf das Hotel Burj al Arab lächelt Cathy in die Kamera und gewährt im Bade-Outfit freie Sicht auf ihren definierten Bauch. Immerhin hat die Mama des kleinen Ludwigs (1) erst vor Kurzem verraten, dass sie ihren Körper mit gezieltem Training fit halte.

"Ich wollte einfach ein bisschen mehr Muskulatur in meinem Körper aufbauen", äußerte sie im Gespräch mit Promiflash und erklärte, derzeit total zufrieden mit den Ergebnissen zu sein. Nicht nur das harte Sport-Programm, sondern auch der Alltag als Mutter helfe ihr, kein Gewicht zuzulegen.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels in Dubai

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels in Dubai

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de