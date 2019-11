Cathy Hummels (31) gibt ein Body-Update! Dass die Designerin viel Sport betreibt und auf ihre Figur achtet, zeigt sie immer wieder auf ihren Social-Media-Accounts. Doch ein Foto hatte ihren Fans im Oktober Sorgen bereitet: Die Ehefrau von Mats Hummels (30) wirkte auf dem Bikini-Pic für einige viel zu mager. Im Interview äußert sich die Mama des kleinen Ludwigs (1) nun zu ihrem Gewichtsverlust und offenbart: Sie hat ganz bewusst abgenommen!

Im Gespräch mit Promiflash erklärt Cathy, dass sie momentan gezieltes Krafttraining mache: "Ich wollte einfach ein bisschen mehr Muskulatur in meinem Körper aufbauen." Doch nicht nur die Bewegung hätten die Kilos purzeln lassen – durch ihr Mama-Dasein und die Arbeit habe sie bis zum Abend keine ruhige Minute. Es sei schwer, bei ihrem vollen Alltag wirklich etwas anzusetzen – doch das stört sie gar nicht: "Ich bin gerade total glücklich, ich finde meinen Körper super", verriet die 31-Jährige.

Dass ihr Lebensstil aber auch ganz schön an den Kräften zerrt, offenbarte die Geschäftsfrau Ende vergangenen Monats mit einem Instagram-Foto aus dem Bett: "Schlaflose Nächte und viel zu frühes Aufstehen sind die Regel. Nicht heute. Heute durfte ich ausschlafen und wisst ihr was? Ich bin müder denn je", schrieb sie in ihrem Post.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels in Dubai

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Oktober 2019

