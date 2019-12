Bibi (26) und Julian Claßen (26) haben dieses Weihnachten keine Kosten und Mühen gescheut! Die kleine Familie feiert das Fest der Liebe dieses Jahr zum ersten Mal mit Baby Lio (1). Den Heiligen Abend haben die YouTube-Stars gemeinsam mit ihren Familien in ihrem Haus verbracht – insgesamt zehn Leute waren dabei! Doch nicht nur die Speisetafel war üppig gedeckt, auch die Geschenke konnten nicht groß genug sein. Das Ehepaar schenkte Julians Schwester sogar ein Auto!

Wie Bibi selbst ist auch Julians Schwester Bianca gerade in freudiger Erwartung. Zum perfekten Familienglück fehlte ihr allerdings noch ein Wagen, in den alles hineinpasst. Diesen Wunsch konnten ihr die Social-Media-Millionäre ohne Weiteres erfüllen, wie Bibi in einem aktuellen YouTube-Video verraten hat: "Wir haben Julians Schwester und ihrem Mann ein Auto geschenkt. Die wollten sich ein familientaugliches Auto anschaffen und das haben wir ihnen besorgt." Julian fügte noch hinzu, dass die Freude der Verwandten über dieses großzügige Präsent unermesslich gewesen sei. "Die haben sich so krass gefreut", schloss die Influencerin ab.

Doch auch die bald zweifachen Eltern selbst wurden von ihren Familien reich beschenkt: Für eine besonders kostspielige Anschaffung haben alle zusammengelegt und Bibi und Julian einen XXL-Luxusgrill gekauft! "Das war so eine geile Überraschung, damit haben wir niemals gerechnet", freute sich Lios Mutter. Was sagt ihr dazu, dass die Claßens ein Auto verschenkt haben?

Instagram / bianci0409 Bianca und ihr Freund, Oktober 2019

Anzeige

YouTube / BibisBeautyPalace Julian Claßen in der neuen Familienkutsche seiner Schwester Bianca

Anzeige

YouTube / BibisBeautyPalace Bibi Claßen vor ihrem neuen Grill

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de