So schön strahlt Blake Lively (32)! Erst im August sind die Schauspielerin und ihr Ehemann Ryan Reynolds (43) Eltern geworden, doch erst zwei Monate später teilte das Pärchen die Baby-News mit ihren Fans im Netz. Das Kind ist, neben James und Inez, die dritte gemeinsame Tochter des Hollywood-Traumpaares. Kurz nach der Geburt zeigt Blake jetzt ihren After-Baby-Body und ihre Follower sind begeistert.

Am vergangenen Montag veröffentlichte die Blondine auf ihrem Instagram-Profil eine Reihe von Schnappschüssen von einem Ausflug in das "Museum of Ice Cream" in New York City. Blake trägt ein blaues Jeanskleid mit einer Strumpfhose und Stiefeln – und obwohl die Robe weit geschnitten ist, ist ihre schmale Figur deutlich zu erkennen. Die 32-Jährige schien den Trip sichtlich zu genießen und strahlt bis über beide Ohren in die Kamera.

Ihre knapp 26 Millionen Follower verzauberte die Dreifach-Mama mit ihrem Look, denn diese kamen aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus: "Du bist so wunderschön", schrieb eine Userin in den Kommentaren. Eine andere konnte nicht glauben, dass Blake nicht älter als 22 aussieht.

Getty Images Ryan Reynolds und Blake Lively mit ihren Töchtern James und Inez

Getty Images Blake Lively, Schauspielerin

Instagram / blakelively Blake Lively

