Erschreckende Nachrichten von Zac Efron (32)! Der Schauspieler reiste Anfang Dezember nach Papua-Neuguinea, um für seine neue Reality-Serie "Killing Zac Efron" zu drehen. Mit der Unterstützung eines Guides sollte sich der Hollywood-Hottie 21 Tage durch den Dschungel der gefährlichen Insel schlagen – eigentlich! Das Projekt musste abgebrochen werden. Der Grund: Zac musste kurz vor Weihnachten wegen eines medizinischen Notfalls evakuiert werden.

Das berichtet The Sunday Telegraph! Der High School Musical-Darsteller sei von Papua-Neuguinea nach Australien geflogen und dann in Brisbane im St. Andrews Memorial Hospital behandelt worden – die Diagnose: Typhus oder eine ähnliche bakterielle Infektion. Nach wenigen Tagen sei er dann passend zum Heiligabend entlassen worden, sodass er rechtzeitig wieder in den USA gewesen sei, um mit seiner Familie zu feiern.

Schon im Februar dieses Jahres hatte der 32-Jährige seinen Fans einen mächtigen Schrecken eingejagt, als er ein Foto aus einer Klinik postete – mit einer Schiene am Knie. Der Leinwand-Star hatte sich während eines Ski-Urlaubs einen Kreuzbandriss zugezogen und sich einer Operation unterziehen müssen.

Instagram / zacefron Zac Efron, Filmstar

Anzeige

Getty Images Schauspieler Zac Efron bei einer Premiere im Mai 2019

Anzeige

Instagram / zacefron Zac Efron, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de