Neue Freunde dank Bauer sucht Frau! Rund vier Wochen ist es her, dass das Finale der ländlichen Kuppelshow über die Mattscheiben flimmerte. Elf Singles wollten endlich die Eine finden – bei vielen vergebene Liebesmüh. Doch selbst die Landwirte, für die das Schicksal kein Happy End bereithielt, scheinen ihre Teilnahme keinesfalls zu bereuen: Statt der Liebe haben sie schließlich richtig enge Freundschaften gefunden.

Ihre Instagram-Beiträge sprechen für sich! Im Netz lassen sich etliche Postings finden, die keine Zweifel bestehen lassen: Die diesjährigen "Bauer sucht Frau"-Kandidaten sind nach den Dreharbeiten richtig dicke miteinander! "Ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie wichtig ihr mir seid und was ihr mir bedeutet", schrieb beispielsweise Bewerberin Lena zu einem Foto, das sie zusammen mit einigen Teilnehmern der aktuellen Staffel zeigt. Darunter neben Paraguay-Farmer Rudi auch Bayer Michaels Ex Carina – die unter dem Bild eine unmissverständliche Botschaft hinterließ: "Es gibt Freunde im Leben und es gibt Freunde fürs Leben."

Auch bei 2-Meter-Bauer Thomas ist der Freundschaftsfunke offenbar übergesprungen! Ein Schnappschuss auf Carinas Social-Media-Profil zeigt die Blondine an der Seite des Sauerländers. Ebenfalls seit dem Flirtformat allem Anschein nach unzertrennlich: Carina und der niedersächsische Kuhhalter Christian.

Instagram / kai_ruppel Christian und Kai, "Bauer sucht Frau"-Landwirte 2019

Instagram / frau_wiedl Bauer Christian und Bewerberin Carina

Instagram / frau_wiedl Bauer Thomas und Carina Wiedl

