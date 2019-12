Amy Schumer (38) pflegt mit einem Geschenk für ihr Söhnchen eine gruselige Familientradition! Im Mai wurden die Schauspielerin und ihr Mann Chris Fischer Eltern des kleinen Gene Attell. Liebevolle Familienbilder mit dem Wonneproppen zeigen, dass der Kleine bei den beiden eindeutig im Mittelpunkt steht. Nun durfte sich das Baby jedoch über ein besonderes Präsent von seiner Mama "freuen": Amy reichte ihr altes Stofftier namens Pokey weiter – und das Spielzeug sieht ganz schön furchteinflößend aus!

Auf einem aktuellen Instagram-Bild zeigt die 38-Jährige am Samstag den Beschenkten und das in die Jahre gekommene Plüschwesen – nebeneinander im Kinderwagen liegend. Die Reaktion des Knirpses ist dabei allerdings nicht zu erkennen, denn das Gesicht von Gene Attell ist mit einem Sticker bedeckt. "Pokey erschrickt Kinder seit 1948", kommentierte die "I Fell Pretty"-Darstellerin ihren Schnappschuss. Dabei ist ihr Pokeys Gruselrate für ihren Sohn offenbar nicht so wichtig, wie die Verpflichtung, das Tierchen mit schwarz umrandeten Augen und gemusterten Ohren an die nächste Familiengeneration weiterzugeben. Vor ihrem Sohn gehörte das Pokey-Monster nicht nur Amy selbst, sondern auch Amys Mutter Sandra, die es ebenfalls von Geburt an hatte.

Auch ein Throwback-Pic mit ihr und Pokey stellte Amy ins Netz: Es zeigt sie als Mädchen, kuschelnd mit dem Grusel-Spielzeug. Dass sie mit ihm eine bewegte, eigene Geschichte verbindet, schilderte Amy bereits in ihrem 2016 erschienenen Buch "The Girl With the Lower Back Tattoo": "Pokey hat ohne jeden Zweifel jeden meiner Freunde, die ich mit nach Hause gebracht habe, zu Tode erschreckt." Die Blondine ist früher auch nur unter der Bedingung zu Pyjama-Partys eingeladen worden, wenn sie versprach, die Puppe nicht mitzubringen. Dennoch sei Pokey in der Jugend ihr steter Begleiter gewesen – und durch Amys Tränen hätten seine Klamotten mittlerweile so eine vergilbte Farbe angenommen.

Instagram / amyschumer Amy Schumers Sohn Gene und Stofftier Pokey

Instagram / amyschumer Amy Schumer, Komikerin

Getty Images Amy Schumer im September 2018

