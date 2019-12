Sara Gilbert (44) schließt symbolisch mit ihrer gescheiterten Beziehung ab! Erst am vergangenen Samstag wurde bekannt, dass die Schauspielerin und ihre Frau Linda Perry (54) nach sechs Jahren Ehe einen Schlussstrich gezogen haben und zukünftig getrennte Wege gehen werden. Vor einigen Tagen soll die The Big Bang Theory-Darstellerin in Los Angeles bereits die Scheidungspapiere eingereicht haben. Und schon kurze Zeit nach dem Bekanntwerden ihres Liebes-Aus, wurde Sara ohne ihren Ehering gesichtet.

Paparazzi entdeckten die 44-Jährige auf dem Weg zu einem Auto. Auf den Bildern ist deutlich zu erkennen, dass Sara den einstigen Liebes-Beweis für ihre Ex-Partnerin, ihren Ehering, bereits nicht mehr trägt. Lässig in Jeans und grauem Pullover gekleidet, spaziert sie zu einem Wagen – das Gesicht versteckt unter einer dunklen Sonnenbrille und mit einer tief in die Stirn gezogenen Mütze. Während die dreifache Mutter mit ihren zwei Kids aus einer früheren Beziehung zu einem Ausflug startet, wurde ihre baldige Ex-Frau Linda beim Bummel mit dem gemeinsamen Söhnchen Rhodes gesichtet.

Wie die beiden Mütter in Zukunft die Erziehung und den Verbleib des kleinen Rhodes regeln wollen, ist derzeit noch nicht bekannt. Wie TMZ aber erfahren hat, soll aus den Scheidungsunterlagen hervorgehen, dass keine der beiden Ladys Anspruch auf Unterhalt für das Kind erhebt. Noch im April hatte Sara verlauten lassen, zukünftig im Job kürzertreten zu wollen, um mehr Zeit für die Familie zu haben. Retten konnte dies ihre Ehe letztlich aber offenbar auch nicht.

MEGA Schauspielerin Sara Gilbert ohne Ehering

MEGA Musikerin Linda Perry und ihrem Sohn

Getty Images Schauspielerin Sara Gilbert

