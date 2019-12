Sara Gilbert (44) und Linda Perry (54) gehen zukünftig getrennte Wege! 2014 gab die The Big Bang Theory-Darstellerin ihrer langjährigen Freundin endlich das Jawort. In einer geheimen Zeremonie im Kreise ihrer Liebsten läuteten die Hochzeitsglocken. Wenig später krönten die beiden ihr gemeinsames Glück mit der Geburt ihres Söhnchens Rhodes. Jetzt ist aber bekannt: Sara und Linda haben sich nach knapp sechs Jahren Ehe getrennt.

Wie TMZ berichtet, hat die Schauspielerin am vergangenen Freitag in Los Angeles bereits die Scheidungspapiere eingereicht. Aus den Unterlagen soll hervorgehen, dass keine der Frauen Anspruch auf Unterhalt für das gemeinsame Kind erheben will. Noch im April hatte Sara verkündet, zukünftig im Job kürzertreten zu wollen, um mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen zu können. Offenbar konnte sie ihre Beziehung letztlich aber nicht mehr retten.

"Ich genieße es, mich auszupowern, aber ich möchte nicht, dass meine Familie darunter leidet. Jetzt habe ich mehr Zeit mit meinen Kindern, mehr Zeit, kreativ zu sein", erklärte sie ihre Entscheidung damals gegenüber US Today. Neben dem Nachwuchs mit ihrer Ex-Partnerin hat Sara zwei weitere Kinder: Ihren 15-jährigen Sohn Levi und dessen jüngere Schwester Sawyer.

