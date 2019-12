Sasha (47) und Tim Mälzer (48) gehen zusammen durch dick und dünn! Seit mehr als 15 Jahren sind der Sänger und der TV-Koch miteinander befreundet. Kennengelernt hat sich das Duo damals auf der After-Show-Party der Echo-Verleihung in Berlin. Seitdem sind die beiden Bekanntheiten unzertrennlich und verbringen sogar gemeinsame Urlaube. Jetzt wollen der "If You Believe"-Interpret und der Küchenprofi ihre Freundschaft unter Beweis stellen: In einer TV-Show treten die Kumpels gegen ein Zuschauerteam an!

Die neue RTL-Sendung "Alles auf Freundschaft – Die Mälzer & Sasha Show" soll das Verhältnis zwischen den Männern auf den Prüfstand stellen: Wie der Sender berichtete, treten die Promi-Freunde am 31. Januar und dem 2. Februar in jeweils zehn Runden gegen ein Freunde-Paar aus dem Publikum an. In Kategorien wie Sport, Geschick und Wissen kämpfen die beiden Teams um die Siegesprämie von 100.000 Euro. Wenn die TV-Bekanntheiten das Duell gewinnen, soll das Geld für einen von ihnen bestimmten Zweck eingesetzt werden.

Die Zuschauer können sich auf einen spannenden TV-Kampf freuen! Die Chemie zwischen den Gastgebern stimmt, was es den Herausforderern schwer machen könnte. Neben ihrer Vorliebe zum Essen verbindet Sasha und Tim noch eine weitere Besonderheit: Der Koch ist auch der Patenonkel von Sasha und Julias Söhnchen Otto.

Getty Images Sasha im November 2019

Getty Images Tim Mälzer im April 2017

Getty Images Sasha und seine Frau Julia Roentgen im November 2019

