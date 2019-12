Seit Oktober sind Kylie Jenner (22) und Travis Scott (28) offiziell getrennt. Um gemeinsam Zeit mit ihrem Töchterchen Stormi (1) zu verbringen, treffen sich die beiden noch oft – angeblich aber nur um ihren elterlichen Pflichten nachzukommen. Seit ein paar Wochen häufen sich die Hinweise, dass zwischen der Unternehmerin und dem Rapper wieder mehr läuft. Jetzt supportet Kylie im Netz sogar Travis' Musik.

Das neue Album "Jackboys" des Sängers wurde in der Nacht zum 27.Dezember veröffentlicht und enthält Kollaborationen mit Künstlern seines Plattenlabels Cactus Jack, sowie Songs mit Quavo (28) und Cardi Bs (27) Freund Offset (28). Seine einstige Partnerin hat es als Anlass genommen, um das neue Projekt ihres Ex' zu unterstützen. Kylie postete in ihrer Instagram-Story einen Screenshot des Albums bei Apple Music, indem sie den fünften Song "Out West" hört. Die 22-Jährige kommentierte das Foto mit: "Stormis Papa."

Der "Goosebumps"-Interpret wurde nicht das erste Mal von seiner Verflossenen unterstützt. Vor einigen Tagen zeigte sich Kylie in einem Outfit, das die Spekulationen um ein mögliches Liebes-Comeback der beiden angeheizt hat: Sie zeigte sich in einem "Astroworld"-Sweatshirt und einer dazu passenden Hose. "Astroworld" ist der Name von Travis' zweitem Album.

