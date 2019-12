Toni Garrn (27) soll nicht seine erste Frau mit Ring am Finger sein! Der Schauspieler Alex Pettyfer (29) ist seit zehn Monaten der neue Mann an der Seite des deutschen Topmodels. Die Liebe zu dem "Magic Mike"-Darsteller hat die 27-Jährige allerdings erst vor wenigen Tagen bestätigt – kurz danach kamen die News, dass die zwei sich an Weihnachten sogar verlobt haben. Jetzt heißt es aber, dass Alex bereits zwei anderen Frauen vor Toni die Frage aller Fragen gestellt haben soll!

Denn laut Informationen von DailyMail soll der 29-Jährige dafür bekannt sein, schon nach kurzer Zeit in der Beziehung den Ring zu zücken. So hätte sich der "I Am Number Four"-Star mit der amerikanischen Schauspielerin Riley Keough (30) nach sechs Monaten Beziehung in 2012 verlobt. Genauso soll er auch einige Jahre später das niederländische Supermodel Marloes Horst gefragt haben, ob sie seine Frau werden wolle. Geheiratet hat er jedoch keine von ihnen.

Für Toni hingegen ist Alex ihr erster Verlobte auf der Liste. Der letzte Mann, mit dem sie sich überhaupt so öffentlich zeigte, war Leonardo DiCaprio (45) – mit dem Megastar soll die Laufstegschönheit von 2013 bis 2014 zusammen gewesen sein.

Instagram / tonigarrn Toni Garrn und Alexander Pettyfer, Dezember 2019

Collage: ActionPress, ActionPress Collage: Riley Keough und Marloes Horst

MEGA Leonardo DiCaprio, Juli 2019

