Wie zufrieden ist The Biggest Loser-Gewinner Mario Pohl aktuell mit seinem Körper? Stolze 101,4 Kilogramm hat der Sachse in der vergangenen Staffel der Abspeck-Show verloren. Mit einem Ausgangsgewicht von 196,1 Kilogramm war er als schwerster Teilnehmer gestartet und entschied das Finale damit für sich. Doch welche Spuren hat die enorme Gewichtsabnahme an Marios Körper hinterlassen? Hat er wie viele andere ehemalige "The Biggest Loser"-Teilnehmer auch Probleme mit überschüssigen Hautlappen?

Promiflash hat bei Mario nachgehakt! "Natürlich ist bei einer so enormen Abnahme die überschüssige Haut ein Thema", stellte er klar und fügte hinzu: "Stören tut es mich schon, ästhetisch bin ich kein Hingucker." Dennoch habe er dadurch bisher "wenig nennenswerte, gesundheitliche Probleme".

Seine "The Biggest Loser"-Kollegin Pia hatte mit den gleichen Schwierigkeiten zu kämpfen – und sich deswegen einer Bauchdeckenstraffung unterzogen. Diese Möglichkeit hat auch Mario schon in Betracht gezogen: "Ich finde es äußerst wichtig nicht nur den Überschuss zu entfernen, sondern ein ansprechendes Gesamtergebnis zu erreichen", erklärte er. "Aber das kostet auch richtig Geld, das ich derzeit nicht übrig habe. Daher muss dieser Schritt und das damit verbundene, gewünschte Endergebnis noch warten."

© SAT.1 / Willi Weber Mario, Kandidat bei "The Biggest Loser"

Instagram / mario_thebiggestloser2019 Mario von "The Biggest Loser"

Instagram / pia_thebiggestloser2019 Pia, "The Biggest Loser"-Teilnehmerin

