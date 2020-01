Lady Gaga (33) hat einen innigen Neujahrskuss abgestaubt! Seit Oktober geht die US-Sängerin wieder als Single-Lady durchs Leben. Mit einem Social-Media-Post hatte sie damals die Trennung von dem Toningenieur Dan Horton öffentlich gemacht, mit dem sie im Sommer noch beim Knutschen erwischt worden war. Doch scheinbar hat die Oscar-Preisträgerin mittlerweile jemand Neues kennengelernt – zumindest turtelte sie in der Silvesternacht ungeniert mit einem fremden Mann!

Paparazzi haben Lady Gaga in der Nacht auf den 1. Januar in Las Vegas gesichtet. Fotos zeigen sie auf einer Party zunächst in einer ganz eindeutigen Pose: Vertraut schmiegt sich die Musikerin an einen unbekannten Mann, schlingt ihre Hände um seinen Nacken und küsst ihn innig, während Konfetti von der Decke regnet. Und scheinbar war es mehr als ein kleiner Neujahrskuss unter Freunden, denn: Die Turteltauben verließen am Ende Hand in Hand die Veranstaltung.

Ob es sich bei dem romantischen Intermezzo lediglich um eine lockere Liaison handelt oder die beiden vielleicht schon längst ein Paar sind, ist bisher nicht bekannt. Auch Lady Gaga hat sich bisher noch nicht zu den aufgekommenen Gerüchten geäußert. Meint ihr, dass Lady Gaga und der Unbekannte längst ein Paar sind? Stimmt ab!

Splash News Lady Gaga mit einem Unbekannten in der Silvesternacht

Getty Images Lady Gaga auf einem Fashion-Event im März 2019

