Wie schwierig wird es für Petra Arvela, in Mareike Spalecks Fußstapfen zu treten? Am 5. Januar startet The Biggest Loser in eine neue Runde. Wenn sich dann die neuen Schwergewichte in den Kilokampf stürzen, steht ihnen neben Ramin Abtin (47) ab sofort nicht mehr die altbekannte Fitness-Lady zur Seite. Denn die hat ihren TV-Job an den Nagel gehängt und wird jetzt von Ex-Fußballerin Petra abgelöst. Gegenüber Promiflash verrät Nachfolgerin Petra jetzt: Angst davor, mit Mareike verglichen zu werden, hat sie keine.

"Ich weiß, dass die Zuschauer Mareike mochten, ich vergleiche mich jedoch nicht mit ihr. Wir sind zwei verschiedene Menschen", stellt die Blondine im Gespräch mit Promiflash klar. Sie werde nicht versuchen, mit den Methoden ihrer Vorgängerin zu arbeiten, sondern die Kandidaten auf ihre eigene Art und Weise unterstützen und trainieren. "Natürlich werden die Leute uns miteinander vergleichen, aber das sollten sie nicht tun", meint sie abschließend und ist gespannt, wie die Zuschauer auf sie reagieren werden.

Auch wenn sie ihre neue Aufgabe mittlerweile ziemlich gelassen sieht, muss Petra in dem Interview auch zugeben, dass sie zu Beginn doch etwas Angst hatte: "Ich muss sagen, dass ich am Anfang ziemlich aufgeregt war, weil ich nicht so genau wusste, was auf mich zukommt." Die Möglichkeit, übergewichtigen Menschen zu ihrem Traum vom gesunden Body zu verhelfen, habe sie aber gereizt und ihr Lust auf den Job gemacht.

Instagram / petraarvelatrainer Fitness-Coach Petra Arvela

Anzeige

Instagram / mareikespaleck Mareike Spaleck, Fitness-Trainerin

Anzeige

Instagram / petraarvelatrainer/?hl=de Petra Arvela, "The Biggest Loser"-Coach

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de