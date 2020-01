Sie hat wohl ein absolutes Lieblingskleid! Normalerweise ist Herzogin Kate (37) der Recycling-Royal Nummer eins – denn kein Blaublüter trägt so oft ihre Outfits doppelt und dreifach, wie Kate. Doch Kronprinzessin Mary (47) könnte ihr dahingehend jetzt ordentlich Konkurrenz machen und sie vom Wiederverwendungs-Thron schubsen: Bereits zum vierten Mal trug der dänische Royal ein und dieselbe Robe zum alljährlichen Neujahrsempfang!

Innerhalb der vergangenen zwölf Jahre entschied sich die 47-Jährige bereits dreimal für ein bur­gun­der­far­benes Ballkleid in Samtoptik zum Neujahrsempfang auf Schloss Amalienborg in Kopenhagen. Das erste Mal strahlte die Familienmutter in der Robe, als sie 2007 mit ihrer Tochter Prinzessin Isabella (12) schwanger war. Fünf und sieben Jahre später entschied sie sich erneut für den Look, peppte ihn allerdings mit verschiedenen Ac­ces­soires auf. Beim diesjährigen Empfang überraschte Mary dann zum vierten Mal in diesem Dress.

Dass die dänische Thronfolgerin bei ihren Looks gern in den Farbtopf greift, bewies sie im vergangenen Jahr des Öfteren. So verzauberte Mary Anfang November alle anwesenden Gäste bei einem Gala-Konzert auf Schloss Fredensborg in einem knallroten Cocktail-Kleid mit Glitzer-Pumps.

ALLER MEDIA A/S Kronprinzessin Mary und Kronprinz Frederik von Dänemark 2007

ALLER MEDIA A/S Kronprinzessin Mary und Kronprinz Frederik von Dänemark beim Neujahrsempfang 2012

HCQ-Picture Kronprinz Frederik und Kronprinzessin Mary beim Neujahrsempfang 2014

