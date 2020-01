Darauf hat sie über ein Jahr lang gewartet! Für Carmen Mercedes alias Carmushka läuteten im Oktober vergangenen Jahres die Hochzeitsglocken. Die Bloggerin heiratete ihren langjährigen Freund Niclas und nahm – wie sonst auch in ihrem Leben – ihre Fans auf Schritt und Tritt mit. Auf die wohlverdienten Flitterwochen hat das junge Ehepaar allerdings zunächst verzichtet – es stand zu viel Arbeit an. Aber nun, pünktlich zum Jahreswechsel, holen die zwei Turteltauben ihren Honeymoon nach!

Auf ihrem Instagram-Kanal kündigte die 27-Jährige am letzten Tag im Jahr 2019 voller Vorfreude ihre Liebesreise auf die Malediven an. "Unsere langersehnten Flitterwochen stehen an. Zehn Tage mitten auf einer der schönsten Inseln im Indischen Ozean", schrieb sie entzückt. Ihre Fans werden allerdings einige Tage ohne die berühmte Influencerin aushalten müssen. "Wir machen eine Social-Media-Pause. Ich weiß noch nicht, wie lange die andauern wird. Aber wir melden uns direkt bei euch, wenn wir wieder online gehen", erklärte Carmen auf ihrem Account.

Zwar würden ihre Follower den täglichen Content der gebürtigen Düsseldorferin vermissen, aber im Netz freuten sich trotzdem alle für die zwei Verliebten. "Was soll ich denn auf Insta jeden Tag gucken ohne dich? Aber okay, ihr habt es euch auch echt verdient", scherzte ein Nutzer unter ihrem Post.

