Promiflash hatte es schon zuvor berichtet, kurz danach machte sie es offiziell: Gerda Lewis (27) ist wieder in festen Händen – vergeben an Sportler Melvin Pelzer. Das verkündete das Paar an Neujahr im Netz. Doch die einstige Bachelorette scheint nicht die Einzige mit einem neuen Freund zu sein, auch ihre beste Freundin Larissa zeigte sich kürzlich mit einem Mann an ihrer Seite. Und der ist kein Geringerer als der Zwillingsbruder von Gerdas Freund Melvin.

Wie schon die ehemalige TV-Junggesellin postete auch Larissa an Neujahr ein Pärchenfoto. Zu dem Bild, das sie und Melvins Zwilling Robin knutschend präsentiert, schrieb sie auf Instagram: "Ich hätte mir keinen schöneren Start ins neue Jahr vorstellen können." Gerda kommentierte das Posting passenderweise mit den Worten: "Meine Babys, Quartett."

Den Silvesterabend verbrachten die vier frisch Verliebten gemeinsam mit weiteren Freunden. Storys auf Gerda und Larissas Accounts zeigten das Quartett immer wieder zusammen – beim Küssen des jeweiligen Partners, beim Essen oder auch beim Betrachten des Feuerwerks zum Jahreswechsel.

Instagram / xoxo.rissa Larissa und ihr Freund Robin Pelzer an Silvester 2019/2020

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Dezember 2019

Instagram / xoxo.rissa Larissa und Robin, Netz-Stars

