Diese Hollywood-Stars führen in diesem Jahr durch die Golden Globes-Veranstaltung! Am 6. Januar findet die jährliche Verleihung bereits zum 77. Mal statt. In zahlreichen Kategorien werden dann wieder die besten Produktionen aus Film und Fernsehen mit den begehrten Trophäen ausgezeichnet. Die Nominierungen und Ricky Gervais (58) als Moderator stehen bereits seit einigen Wochen fest. Nun wurden auch die Laudatoren bekannt gegeben!

Wie US Weekly nun verkündete, werden unter anderem Rami Malek (38) und Scarlett Johansson (35) einen Preis übergeben. Zudem können sich die beiden Schauspieler selbst Hoffnungen auf eine Auszeichnung machen. Scarlett ist mit ihrem Film "Marriage Story" in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin, Drama" nominiert, Rami könnte mit seiner Rolle in "Mr. Robot" als "Bester Hauptdarsteller in einer TV-Serie, Drama" ausgezeichnet werden. Weitere Laudatoren werden Kerry Washington (42), Charlize Theron (44), Kate McKinnon, Will Ferrell (52) und Ted Danson sein.

Mit insgesamt sechs Nominierungen geht "Marriage Story" an diesem Abend als großer Favorit ins Rennen. Ebenfalls auf der Nominierten-Liste stehen prominente Namen wie Brad Pitt (56), Daniel Craig (51), Emma Thompson, Jennifer Lopez (50) und Joaquin Phoenix (45).

Getty Images Rami Malek, Schauspieler

Getty Images Scarlett Johansson, Oktober 2019

Getty Images Joaquin Phoenix bei der "Joker"-Premiere in Paris, September 2019

