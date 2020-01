Hochzeit auf den ersten Blick hat das Leben von Cindy (31), Alex und Co. für immer verändert! Auch in diesem Jahr wagten wieder einige mutige Kandidaten das TV-Experiment und traten mit einem Menschen vor den Traualtar, den sie noch nie zuvor gesehen haben. Für Cindy und Alex sowie David und Nicole war die Teilnahme an der Kuppelshow ein voller Erfolg – und zwar gleich doppelt: Denn sie haben während der Dreharbeiten nicht nur ihre große Liebe gefunden, sondern auch gleich ein paar neue Freunde!

Via Instagram teilte Alex nun einen Schnappschuss von seinem feuchtfröhlichen Silvesterabend. Mit dabei waren natürlich seine Liebste Cindy und seine "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kollegen, David und Nicole! "In sehr schöner Runde haben wir gestern das aufregende 2019 beendet, lecker gegessen, lecker getrunken und gemeinsam zurückgeblickt", schrieb der Kuppelshow-Star zu dem Foto. Außerdem hätten Ramona und Stephan mitgefeiert, es aber leider nicht mit aufs Bild geschafft.

Ramona und Stephan hatten bereits 2016 an der dritten Staffel des Formats teilgenommen – und sind bis heute glücklich liiert! Das Paar war kürzlich auch in einer Spezialsendung in der aktuellsten Staffel zu sehen, wo sie Cindy und Alex kennengelernt haben.

Instagram / david.hadeb Nicole und David aus "Hochzeit auf den ersten Blick"

Facebook / Ramona und Stephan Stephan und Ramona von "Hochzeit auf den ersten Blick" an ihrem ersten Hochzeitstag

Sat.1 Alex, Cindy, Ramona und Stephan von "Hochzeit auf den ersten Blick"

