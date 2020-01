Ricarda Raatz schwebt auf Wolke sieben! Nur wenige Wochen nach ihrer Teilnahme bei Love Island hatte die Brünette bekannt gegeben: Sie ist wieder in einer Beziehung! Im gemeinsamen Urlaub in Thailand präsentierte die Reality-TV-Teilnehmerin ihrer Community dann stolz ihren neuen Freund Patrick. Mit dem Muskelprotz ist die Düsseldorferin überglücklich – kein Wunder also, dass Ricarda ihrem Schatz nun eine süße Liebeserklärung machte!

Via Instagram veröffentlichte die Kuppelshow-Kandidatin am Neujahrstag einen Schnappschuss, der sie gemeinsam mit Patrick zeigt: Mit einem breiten Lächeln sitzt Ricarda auf dem Schoss ihres Partners, der liebevoll seine Hand um ihre Hüfte geschlungen hat. Zu dem Bild schrieb die Studentin: "In dir hat die Liebe, von der ich immer geträumt habe, als ich ein kleines Mädchen war, jetzt einen Ort, den ich Zuhause nenne..." Der Bartträger kommentierte die Worte ganz gerührt mit: "Ich liebe dich so sehr mein Engel!"

Noch in der TV-Show hätte wohl kaum ein Zuschauer mit diesem Ausgang gerechnet: Schließlich hatte Ricarda vom ersten Tag an mit Mischa Mayer angebandelt. Nachdem Gerüchte aufgekommen waren, die Beauty sei längst vergeben, hatten sich die beiden getrennt.

RTL II / Magdalena Possert Ricarda Raatz, "Love Island"-Kandidatin 2019

Instagram / ricardaraatz Ricarda Raatz mit ihrem Freund

Instagram / ricardaraatz Ricarda Raatz mit ihrem Freund Patrick

