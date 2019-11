Endlich steht Ricarda Raatz ganz offen zu ihrer Liebe! In der diesjährigen Staffel von Love Island war die Studentin wegen einer vermeintlichen Beziehung zur Zielscheibe ihrer Mitstreiter geworden. Sie verließ die Show und offenbarte nach dem Finale, tatsächlich wieder mit ihrem On-Off-Freund zusammen zu sein. Bisher war nur sein Name bekannt – ein Foto von Patrick war Ricci ihrer Community jedoch noch schuldig. Nun stellt sie den Mann an ihrer Seite offiziell im Netz vor!

Auf Instagram veröffentlichte die 27-Jährige ihr erstes Paar-Foto mit Patrick und verkündet: "Wenn aus Freundschaft Liebe wird. Wenn die Suche endlich ein Ende findet und du zur glücklichsten Frau auf der Welt wirst." Patrick und sie seien jedoch nicht nur in einer Liebesbeziehung, sondern auch die "besten Bros".

Vor einer Woche hatte die Beauty schon angekündigt, ihren Partner bald zeigen zu wollen: "Ich lasse euch nicht mehr so lange zappeln. Ich wollte es bald sowieso machen: im Urlaub." Dass Ricarda tatsächlich ihr Wort gehalten hat, freut ihre Fans sehr. "Es sei dir von Herzen gegönnt", meint nur einer der User.

