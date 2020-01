Ein kleiner Bootstrip unter Freunden oder ein erster romantischer Ausflug auf See im neuen Jahr? Seit Wochen halten sich bei Jamie Foxx (52) und Sela Vave hartnäckig die Gerüchte um eine Liaison. Und das nicht ohne Grund: Immer wieder wurden der Schauspieler und die Sängerin zusammen gesichtet – auch an seinem Geburtstag war die 21-Jährige im Dezember mit dabei. Jetzt verbrachten die beiden sogar den Neujahrstag offensichtlich gemeinsam auf einer riesigen Jacht!

Am Tag nach Silvester wurden Jamie und Sela zusammen mit weiteren Freunden auf einem luxuriösen Boot an der Küste von Miami abgelichtet. Der Musikproduzent trug ein schlichtes, schwarzes Outfit, während seine hübsche Begleitung in einen knappen, roten Bikini geschlüpft war. In ihren Instagram-Storys teilten beide auch fleißig Clips von Deck – doch auf gemeinsame Bilder verzichteten sie.

Auf den Paparazzi-Fotos sind allerdings keine Hinweise von Hautkontakt zwischen Jamie und Sela zu erkennen. Der 52-Jährige hatte auch bereits dementiert, eine Beziehung mit der Künstlerin zu führen. Vielmehr hätte er sie als Schützling unter seine Fittiche genommen und dies erkläre das enge Verhältnis der beiden.

Backgrid Jamie Foxx und Sela Vave an Neujahr 2020

Anzeige

Backgrid Jamie Foxx und Sela Vave an Neujahr 2020

Anzeige

Instagram / selavave Sela Vave und Jamie Foxx

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de