Justin (25) und Hailey Bieber (23) starten schwer verliebt in das neue Jahr! Der Sänger und das Model demonstrieren immer wieder ganz öffentlich ihre Liebe in den sozialen Netzwerken: Erst zu Weihnachten postete die 23-Jährige vier Polaroids, auf denen sie offenbar kaum die Finger von dem "What Do You Mean?"-Interpreten lassen kann. Nun legte die schöne Blondine mit einem süßen Silvester-Knutschfoto nach!

Hailey veröffentlichte jetzt einen Schnappschuss von ihrem Silvesterabend auf Instagram. Auf dem Bild stehen sie und ihr Ehemann eng umschlungen unter einem Holzpavillon und küssen sich leidenschaftlich. Zu dem süßen Post schrieb das Model: "Bitte küsse mich auch noch an Silvester, wenn wir 80 Jahre alt sind!"

In einer Story postete Hailey außerdem noch ein weiteres Silvester-Knutschfoto mit ihrem Justin. Das wurde allerdings bereits 2016 aufgenommen. Dazu kommentierte die Blondine: "Wir haben nun schon viermal das neue Jahr zusammen eingeläutet. Jedes Jahr hatte seine eigene Geschichte, seine eigenen Höhen und Tiefen, die uns hierhergeführt haben."

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber am Silvesterabend 2019

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber am Silvesterabend 2016

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber am Silvesterabend 2019

