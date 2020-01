Olly Murs (35) schwebt also tatsächlich wieder auf Wolke sieben – und zwar mit einer absoluten Powerfrau! Nachdem der Musiker Anfang 2019 mit Love Island-Beauty Zara McDermott angebandelt hatte, wurde er im Herbst mehrfach mit einer neuen Dame an seiner Seite gesichtet: Bodybuilderin und Bänkerin Amelia Tank. Schnell machten Paargerüchte um die beiden die Runde, die sich nun auch bestätigen: Olly hat seine Liebe zu Amelia offiziell gemacht!

Auf Instagram ließ der Sänger jetzt sein Jahr 2019 Revue passieren: Darunter den Sieg seines The Voice-Schützlings, seine Album-Tour, seine schwere Knie-Operation – und seine neue Liebe! "Ich habe zwischen all dem eine unglaubliche Frau kennengelernt", verriet der 35-Jährige in seinem Beitrag und postete sogar ein erstes Pärchenfoto dazu, auf dem Amelia ihn glücklich anstrahlt. Der Schnappschuss ist offenbar während einer gemeinsamen Quad-Tour entstanden, da die Turteltauben Helme tragen und im Hintergrund eines der Kraftfahrzeuge zu erkennen ist.

Laut Daily Mail sollen die beiden sich schon seit einem halben Jahr daten. Kennengelernt sollen sich die zwei via Social Media – nachdem Olly auf Amelias sexy Fotos aufmerksam wurde. Findet ihr, die beiden geben ein hübsches Paar ab? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

Facebook / Amelia Tank Amelia Tank, Bodybuilderin

Getty Images Collage: Olly Murs beim Photocall zum UK-"The Voice"-Finale

Facebook / Amelia Tank Olly Murs' Freundin Amelia Tank

