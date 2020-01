So verliebt, dass sie nirgends die Finger voneinander lassen können! Dua Lipa (24) und Anwar Hadid (20) sind zwar bereits seit einigen Monaten zusammen, aber nach wie vor total unzertrennlich: Im Netz zeigen sich die Sängerin und das Male-Model immer wieder bei innigen Schmusereien. Vom Küssen bekommen die zwei offenbar nicht genug, wie sie nun bei einem Sonnenbad in Miami fleißig zeigten!

Paparazzi erwischten Dua und Anwar während Silvester in Miami. Dort stand das Paar eng umschlungen an einem Pool und küsste sich leidenschaftlich! Für diesen Badeausflug schlüpfte die "New Rules"-Interpretin in einen Hauch von Nichts, was ihrem Liebsten ganz offensichtlich sehr zu gefallen schien: Sie trug einen Bikini in Leo-Optik, der derart knapp war, dass er sogar ganz verspielt ihre "Underboobs" freilegte.

Offenbar fühlt die Musikerin sich in Schwimmmode im XXS-Format besonders wohl: Erst Ende November präsentierte sich die 24-Jährige in Australien in einem ähnlichen Look: In dem Urlaub trug sie zwar keinen Leo-Zweiteilen – dafür aber einen ebenso knappen Bikini.

ActionPress Dua Lipa und Anwar Hadid an Silvester 2019

