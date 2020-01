So verstehen sich die Hauptdarstellerinnen hinter den Kulissen! In der Serie Sturm der Liebe sind sich Anna Lena Class (37) alias Nadja Holler und Léa Wegmann (29) in der Rolle von Franzi Krummbiegl spinnefeind. Der Grund: beide sind in denselben Mann verliebt – Tim Degen, der von Florian Frowein (31) verkörpert wird. Doch privat hegt Nadja-Darstellerin Anna Lena keinen Groll gegen Léa, im Gegenteil! Im Promiflash-Interview schwärmte sie in den höchsten Tönen von der Theater-Schauspielerin!

Auf die Frage, mit wem sie sich am Set von "Sturm der Liebe" am besten verstehen würde, antwortete Anna Lena: "Ich bin ein großer Léa-Wegmann-Fan." Sie könne sich nicht erinnern, jemals eine derart sympathische, talentierte und unkomplizierte Hauptdarstellerin in so einem Format als Kollegin gehabt zu haben. Kein Wunder, dass sie nach ihren ersten Wochen bei der Telenovela ein positives Fazit ziehen konnte: "Nicht nur Nadja ist am Fürstenhof angekommen, Anna Lena nach ein paar Wochen Eingewöhnung jetzt auch."

Im Gespräch mit Promiflash verriet die dunkelhaarige Schönheit außerdem, ob sie Ähnlichkeiten zwischen sich und der Rolle entdeckt hat. "Wie Nadja liebe ich alles, was 'schön' ist. Typisch Sternzeichen Waage", sagte sie dazu im Interview. Für sie müsse schön aber nicht gleich teuer sein, fügte sie noch hinzu.

ARD / Christof Arnold Anna Lena Class und Léa Wegmann in einer Szene von "Sturm der Liebe"

ARD/Christof Arnold Anna Lena Class in einer Szene von "Sturm der Liebe"

Getty Images Anna Lena Class in München, März 2018

