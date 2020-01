Hailee Steinfelds (23) neue Single sorgt für viele Spekulationen! Am Mittwoch brachte die Sängerin die Ballade "Wrong Direction" auf den Markt. Darin singt sie über eine zerbrochene Beziehung – etwa ihre eigene? Immerhin trennte sich der Pitch Perfect-Star vor rund einem Jahr von seinem Freund Niall Horan (26). Und Hailees Fans sind sich nun sicher: In ihrem neuen Lied geht es eindeutig um ihren Ex.

"Ich konnte durch all den Rauch nichts sehen. Rückblickend hätte ich es wissen müssen. Aber ich wollte einfach nur glauben, dass du alleine schläfst", heißt es in einem Teil des Refrains. Schon kurz nach der Veröffentlichung entfachten diese Zeilen eine heiße Diskussion auf Twitter. "Hailee hätte den Song irgendwie nennen können. Aber sie hat ihn so genannt, damit wir wissen, dass es um Niall geht. Was hat er gemacht?", schrieb eine Userin. Und auch andere Nutzer sind überzeugt, dass es sich bei "Wrong Direction" um einen Trennungs-Song handelt.

Niall selbst soll den Track ganz gelassen nehmen. "Sie müssen darüber schreiben, was sie kennen – ob es Herzschmerz oder die Liebe ihres Lebens ist. So etwas wird immer wieder passieren und Niall ist total cool mit allem, was sie für ihre Karriere tut, auch wenn es ihn schlecht dastehen lässt", betonte ein Insider gegenüber The Hollywood Reporter. Die Trennung sei für beide hart gewesen, aber der One Direction-Hottie blicke nun nach vorne und glaube, dass Hailee es ebenso tue.

PC/ MEGA Niall Horan und Hailee Steinfeld in New York

Anzeige

Getty Images Hailee Steinfeld bei einer Premiere in New York

Anzeige

Getty Images Niall Horan bei einem Event in New York City

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de