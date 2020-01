Auch Sebastian Panneks (33) Bauch wächst! Im Dezember sorgten der einstige Bachelor und seine Partnerin Angelina Heger (27) für eine echte Überraschung: Sie gaben bekannt, dass sie nach rund einem Jahr Beziehung ein gemeinsames Kind erwarten. Seither halten die zwei ihre Community über die ganz besondere Lebensphase auf dem Laufenden: Die Follower können Angelinas Babykugel quasi beim Wachsen zuschauen. Doch nicht nur die Körpermitte der Bald-Mama wird runder – auch der werdende Papa hat Schwanger-Pfunde zugelegt!

Eine Schwangerschaft bringt bei der 27-Jährigen die einen oder anderen Essens-Gelüste mit! Wenn Angelina also in den vergangenen Wochen Lust auf einen Crêpe auf dem Weihnachtsmarkt hatte, so habe Sebastian mitziehen müssen, erklärten die beiden in ihrem neuen YouTube-Video. Angelina hasse es nämlich, alleine zu essen. "Aus Solidarität esse ich dann mit und deshalb ich auch so zwei Kilo schon zugenommen, glaube ich", gab Basti zu. Eine ziemlich untypische Gewichtsschwankung für das sonst so disziplinierte Model.

Doch die Gewichtszunahme komme nicht nur daher, dass der Fitness-Freund sich nach Angelinas Hunger richtet – vielmehr muss er nahezu immer die Reste von seiner Freundin zusätzlich verspeisen: "Blöd für Sebastian ist dann nur, dass ich von dem Crêpe nur drei, vier Bissen schaffe – also nicht mal die Hälfte. Und dann gebe ich ihm meine Hälfte", erläuterte die Influencerin. Das Ende der Geschichte? "Eigentlich will ich gar nichts und am Ende esse ich anderthalb Portionen. Aber egal, da muss man halt durch jetzt", zog der 33-Jährige tapfer sein Fazit.

Instagram / angelinaheger Sebastian Pannek und Angelina Heger

Instagram / sebastian.pannek Sebastian Pannek, Model

Instagram / sebastian.pannek Sebastian Pannek, Influencer

